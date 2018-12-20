Были под наркозом. Новые подробности изнасилований в петербургской клинике

Врач уже задержан, но из-за медицинских показаний был помещён не в СИЗО, а в больницу.

Две жертвы 58-летнего анестезиолога-насильника из петербургской клиники "Ювента" оказались несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

По его словам, шокирующие события произошли в один и тот же день — 19 декабря. Анестезиолог-реаниматолог воспользовался беспомощным состоянием трёх пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения и надругался над ними. В момент преступления пострадавшие находились под наркозом.

Руководство медучреждения само обратилось в правоохранительные органы, врач уже задержан. Однако из-за медицинских показаний подозреваемый был помещён в больницу, он находится под охраной.

Ранее Лайф писал, что сразу три пациентки заявили в полицию об изнасиловании в петербургской клинике.