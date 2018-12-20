Автомобиль протаранил людей на остановке в Германии, есть раненые

Не менее девяти человек получили различные травмы после наезда автомобиля в немецком городе Реклингхаузен, сообщают местные СМИ. В момент инцидента люди находились на автобусной остановке.

В "твиттере" местной полиции говорится, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.