Мосгросуд признал законным отказ отпустить Пономарёва на похороны Алексеевой

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Мосгросуд признал законным отказ отпустить Пономарёва на похороны Алексеевой

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Адвокат правозащитника раскритиковал запрет и назвал подобное решение аморальным.

Мосгорсуд признал законным решение не отпускать правозащитника Льва Пономарёва на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, сообщает ТАСС.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителей Пономарёва — без удовлетворения, — заявила судья во время заседания.

Адвокат правозащитника раскритиковал запрет и назвал аморальным решение не отпускать Пономарёва попрощаться с близким человеком.

Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.

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