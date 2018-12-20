Мосгросуд признал законным отказ отпустить Пономарёва на похороны Алексеевой

Мосгорсуд признал законным решение не отпускать правозащитника Льва Пономарёва на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, сообщает ТАСС.
— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителей Пономарёва — без удовлетворения, — заявила судья во время заседания.
Адвокат правозащитника раскритиковал запрет и назвал аморальным решение не отпускать Пономарёва попрощаться с близким человеком.
Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.
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