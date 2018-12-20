Прорыв неизбежен. Политолог расшифровал сигналы Путина для чиновников и Запада

Российский лидер во время общения с журналистами достаточно чётко сформулировал цели и задачи, которые стоят перед страной.

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин, оценивая большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, обратил внимание, что глава государства не отступил в разговоре с журналистами от своего привычного стиля. Об этом политолог рассказал в беседе с Лайфом.

— Выдержано, корректно, избегая сенсаций и предупреждая провокации. И, понятное дело, с оглушающим многих юмором, — так охарактеризовал эксперт сегодняшний разговор президента со СМИ.

Что касается внутренней политики, то здесь президент сделал упор на консерватизм и неизменность того курса, который привёл страну к успеху в предыдущие годы. Однако строгий сигнал для чиновников, по мнению политолога, всё-таки прослеживался.

— Ряд фраз, высказанных руководителем российского государства, даёт ясно понять, что он неудовлетворён отношением высшего чиновничества к его концепции "прорыва", отчасти сформулированной в майских указах, — отметил Сорокин.

Говоря о внешней политике, глава государства сделал упор на технологическое превосходство перед Западом, указывает политолог. Условно: они давят нас бюджетом, а мы их — мозгами. Российский лидер дал понять, что выдающиеся учёные России асимметрично ответят на любую угрозу со стороны НАТО.

— Этот рефрен, кстати, также основанный на концепции "прорыва", проходил по ходу всей пресс-конференции, особенно в ходе ответов на вопросы американских СМИ, — резюмировал эксперт.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня в Москве. Она продлилась почти четыре часа. Лайф вёл текстовую трансляцию.