Секса больше нет. Украинцы предпочли телевизор и уборку занятиям любовью

Согласно результатам исследования украинских экспертов, до 40% украинок не испытывают оргазма, а каждый второй мужчина не удовлетворён ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Работы, просмотр телевидения и виртуальная жизнь заменяют жителям Украины секс. Как сообщает украинский журнал "Новое время", занятие любовью в радость только для каждого пятого взрослого жителя страны.

Настоящую радость гражданам Незалежной приносит семья, её выбрали 74% опрошенных, на втором месте — дети, третье место досталось друзьям. Секс в списке аж на 18-м месте, его обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, Интернет и даже работа по дому.

На сексуальные отношения, по мнению экспертов, влияет прогрессирующая нехватка времени, которая связана с современным образом жизни. В частности, 45 процентов офисных работников задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные.

Также отмечается, что до 40% украинок не испытывают оргазма, а каждый второй мужчина не удовлетворён ни качеством, ни количеством сексуальной жизни. Ещё одной причиной, по которой из спален жителей Украины уходит страсть, — рост популярности порнографии. В 2018 году украинское государство попало в топ-20 стран, которые обеспечивают 80 процентов трафика крупнейшего сайта Pornhub.