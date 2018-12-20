УПЦ попросила Порошенко наложить вето на закон Рады о смене названия церкви

По оценке канонической церкви, это может привести "к непредсказуемым последствиям в обществе".

Украинская православная церковь (УПЦ) попросила президента Незалежной Петра Порошенко заблокировать принятый Верховной радой законопроект, который может лишить каноническую УПЦ её названия. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

— Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины [с просьбой] применить к этому закону право вето, — отмечается в сообщении.

В УПЦ подчеркнули, что закон о смене названия не только противоречит Конституции Украины, но и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих. Каноническая церковь также указала на несоответствие документа Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Каноническая УПЦ назвала это вмешательством в деятельность церкви, которое может привести "к непредсказуемым последствиям в обществе".