Евкуров наградил уроженцев Ингушетии, спасших замерзавшего испанского туриста

Сами участники события заявили, что героями себя не считают: они поступили так, как любой человек на их месте.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров наградил почётной грамотой уроженцев республики Ваху Чемурзиева, Аслана Хабриева и Мовсара Муцольгова за спасение замерзавшего испанского туриста на трассе под Магаданом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

— За проявление качеств, присущих Человеку, за оказание помощи, за сострадание, решительность действий, за поданный пример, за демонстрацию того, что в жизни, даже повседневной, всегда есть место подвигу, выражаю вам благодарность, — отметил глава Ингушетии.

Евкуров также вручил мужчинам небольшие памятные подарки. В свою очередь, участники события заявили, что героями себя не считают: они поступили так, как поступил бы любой человек на их месте.

Ранее Лайф сообщал, что в Магаданской области трое уроженцев Ингушетии спасли замерзающего туриста из Испании, который ехал на велосипеде к Байкалу. Иностранец хотел преодолеть более пяти с половиной тысяч километров пути при морозе, который временами доходил до -50 градусов.