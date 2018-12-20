Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Кабардино-Балкарии, есть погибшие

ВАЗ-21099 врезался в опору линии электропередачи на автодороге между селениями Псынабо и Псыкод в Урванском районе в КБР. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, три человека погибли, ещё один госпитализирован.

Авария произошла в 15:40 мск. Согласно предварительным данным, водитель съехал с дороги и врезался в столб линии электропередачи. После столкновения с ЛЭП ВАЗ загорелся.

По факту аварии начато расследование.