По следам Кокорина и Мамаева. Рязанские футболисты избили и ограбили женщину

Камеры наблюдения зафиксировали, как двое молодых людей напали на местную предпринимательницу.

Двое спортсменов в Рязани стали фигурантами уголовного дела, сообщает МВД по Рязанской области. Их подозревают в нападении на 41-летнюю местную жительницу.

Пострадавшей оказалась местная предпринимательница. По данным полиции, женщина неосторожно отправилась на прогулку по городу в 3 часа ночи. По дороге домой она сняла в банкомате 36 тысяч рублей.

По предварительной версии, подозреваемые случайно заметили это, проходя мимо. Они последовали за женщиной, а затем возле её дома набросились на неё и начали избивать. Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

Они отобрали у пострадавшей деньги и смартфон. Позже у них при обыске нашли этот гаджет и часть украденных денег. Как выяснилось, предпринимательница смогла запомнить приметы нападавших.

Подозреваемые задержаны. Одному из них 19 лет, другому — 21. По некоторым данным, они живут в Рязани в съёмной квартире и играют за одну из местных футбольных команд.

Против предполагаемых преступников возбуждено дело по статье "Грабёж". Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, Лайф с октября следит за скандалом с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые устроили драку с водителем ведущей Первого канала и напали на чиновника Минпромторга.