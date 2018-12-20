Угроза цунами объявлена у побережья Камчатки после мощного землетрясения

Читайте также

Угроза цунами объявлена у побережья Камчатки после мощного землетрясения

904

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

У восточных берегов Камчатки после мощного землетрясения объявлена угроза цунами. Об этом сообщил Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

В свою очередь, в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в 20:01 мск у восточных берегов Камчатки произошли сразу два мощных толчка — магнитудой 7,4 на глубине 40 километров и магнитудой 7,5 на глубине 85 километров.

От этого землетрясения волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×