Угроза цунами объявлена у побережья Камчатки после мощного землетрясения

У восточных берегов Камчатки после мощного землетрясения объявлена угроза цунами. Об этом сообщил Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

В свою очередь, в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в 20:01 мск у восточных берегов Камчатки произошли сразу два мощных толчка — магнитудой 7,4 на глубине 40 километров и магнитудой 7,5 на глубине 85 километров.

От этого землетрясения волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра.