Жители Воронежа угрожают расправой владельцу оленя, который умер на привязи

Мужчина говорит, что зверь умер из-за неправильного питания — мол прохожие кормили его чем ни попадя.

В Воронеже во дворе офисного здания умер северный олень, который участвовал в фотосессиях и катал детей в новогодних упряжках Деда Мороза. Теперь владельцу животного Роману Левченко поступают угрозы, а сам он винит в гибели своего питомца "непросвещённых" горожан.

— Оленя нельзя гладить, потому что его шерсть растёт так, что когда его гладишь, ему больно. Оленя нельзя трогать за рога, потому что он начинает от этого нервничать, а самое главное — оленя можно кормить только ягелем и определёнными овощами по расписанию, — заявил Левченко РИА "Новости".

По словам владельца, в его отсутствие к животному подходили "неравнодушные" граждане, которые кормили его чем ни попадя. От переизбытка пищи желудок оленя вздулся и надавил на лёгкие. Ветеринар не успел всего на 10 минут, утверждает он.

Между тем предприниматель не отрицает, что чудо-зверь, растопивший сердца местных жителей, оставался один на привязи во дворе воронежского офиса. По его словам, днём животное находилось в Воронеже, а вечером его отвозили в село и отпускали погулять на участке.

В настоящее время городское отделение МВД ведёт проверку по факту гибели животного.