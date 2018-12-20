Модельный ряд Chery пополнится двумя новыми кроссоверами

Автомобили отличаются эффектной внешностью, лаконичным интерьером и богатым оснащением.

В следующем году компания Chery собирается представить на российском рынке два новых паркетника — Tiggo 7 и Tiggo 4. Об этом говорится в официальном сообщении китайского автопроизводителя.

Первый автомобиль появится у дилеров в первом квартале, а второй — ближе к лету. Кроссоверы построены на платформе T1X, ширина колёсной базы которой варьируется от 2560 мм до 2800 мм, а дорожный просвет — от 145 мм до 190 мм.

При этом Tiggo 7 отличается эффектной внешностью, лаконичным интерьером и богатым оснащением. А паркетник Tiggo 4 получил просторный салон с многочисленными электронными системами, отвечающими за безопасность и комфорт водителя и пассажиров. Длина первой новинки составляет 4358 мм, а второй — 4505 мм.