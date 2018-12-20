В России отзовут автомобили Volkswagen, Audi и Skoda

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 96 автомобилей Volkswagen (Passat, Golf), Audi A3 и Skoda Octavia. По данным ведомства, в этих машинах могут быть проблемы с подголовниками задних сидений.
У 46 машин Skoda Octavia может обнаружиться неправильное сварное соединение в конструкции сиденья. Из-за этого нарушения подголовник хуже работает в случае аварии.
Похожая ситуация с остальными авто: предполагается, что крепление подголовника неправильно приварено к раме спинки.
Отмечается, что компания-производитель сообщит владельцам машин о возможных неисправностях и необходимости обратиться в ближайший дилерский центр.
Там проверят задние подголовники и при необходимости заменят каркасы. В Росстандарте заверили, что все работы проведут совершенно бесплатно.
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