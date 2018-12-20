Школьник умер во время урока физкультуры в Дагестане

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Школьник умер во время урока физкультуры в Дагестане

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Вяткин

15-летний мальчик неожиданно почувствовал себя плохо и скончался на глазах у своих одноклассников.

Ученик девятого класса умер во время урока физкультуры в одной из школ Дербента. Как сообщает СУ СКР по Республике Дагестан, по факту трагедии проводится доследственная проверка.

15-летний мальчик неожиданно почувствовал себя плохо во время занятий и скончался на глазах у своих одноклассников. Трагедия произошла сегодня, 20 декабря, примерно в 12:00. Приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть школьника.

Известно, что у подростка были проблемы с сердцем. Раньше он был освобождён от урока физкультуры, но в 2018 году ему дали разрешение на занятия спортом.

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