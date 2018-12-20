Мам, купи собачку! Учёные нашли связь между животными и аллергией у детей

Авторы исследования изучили данные 1029 малышей в возрасте 7–8 лет и 249, которым было 8–9 лет.

Шведские исследователи выяснили, что общение с кошками и собаками в раннем детстве способно предотвратить заболеваемость аллергией на шерсть и даже пыльцу. Оказалось, что почти в половине случаев страдали от непереносимости данных частиц дети, у которых усатых друзей никогда не было.

Учёные из Гетеборгского университета собрали данные о 1029 детях в возрасте 7–8 лет и 249, которым было 8–9 лет. Изучив информацию, они обнаружили, что почти у половины детей, в доме которых не было животных, была аллергия на шерсть. Причём чем больше в доме проживало кошек или собак, тем меньшее количество заболевших аллергией детей отмечалось. А у двоих ребят, у которых в первый год жизни жили пятеро животных, астмы и аллергии не было вообще.

По мнению авторов исследования, благодаря домашним животным в доме иммунитет детей к аллергическим заболеваниям укрепляется. Учёные подчеркнули, что такая зависимость относится не только к шерсти животных, но и к пыльце.