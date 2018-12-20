Додон оценил вероятность вступления Молдавии в Европейский союз

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Додон оценил вероятность вступления Молдавии в Европейский союз

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Президент Молдавии Игорь Додон. Фото © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Молдавия в ближайшие 15 лет не вступит в Европейский союз. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции молдавский лидер Игорь Додон.

— Соглашение об ассоциации с ЕС нужно рассматривать как возможность проведения реформ и улучшения уровня жизни здесь, у нас дома, — сказал он.

При этом Додон отметил, что республике важно поддерживать и развивать отношения с Европейским союзом. По его словам, жителям страны важен безвизовый режим с ЕС.

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