Додон оценил вероятность вступления Молдавии в Европейский союз

Молдавия в ближайшие 15 лет не вступит в Европейский союз. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции молдавский лидер Игорь Додон.

— Соглашение об ассоциации с ЕС нужно рассматривать как возможность проведения реформ и улучшения уровня жизни здесь, у нас дома, — сказал он.

При этом Додон отметил, что республике важно поддерживать и развивать отношения с Европейским союзом. По его словам, жителям страны важен безвизовый режим с ЕС.