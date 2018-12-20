СМИ: Суд оставил в силе обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна

Адвокаты голливудского продюсера заявили, что обвинившие его женщины дали ложные показания. Но судью это не убедило.

Суд в Нью-Йорке отказался снять обвинения в сексуальных домогательствах с продюсера Харви Вайнштейна, пишет Variety. Сообщается, что предварительные слушания по делу назначены на 7 марта.

Для судьи оказались недостаточно убедительными доводы защиты. Юристы Вайнштейна настаивали на полном прекращении дела, уверяя, что выступившие против него женщины говорили неправду.

Как ранее писал Лайф, кинопродюсер разослал друзьям письмо, в котором уходящий год описал как "самый адский" в своей жизни. В то же время адвокат потерпевших по делу Вайнштейна заявила, что жертвами его домогательств могли стать около тысячи женщин.

Напомним, Харви Вайнштейну грозит пожизненное заключение по делу об изнасиловании двух женщин.