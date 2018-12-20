В аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта

В 14 крупнейших аэропортах Германии объявлена угроза из-за риска теракта. Среди них входящие в десятку крупнейших в Европе аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также Берлина, Гамбурга и Лейпцига, пишет газета Merkur.

Отмечается, что полиция разыскивает четырёх подозреваемых в терроризме, которые планировали атаку на одну из воздушных гаваней на юго-востоке страны.

При этом ранее полиция земли Баден-Вюртемберг провела обыск квартиры подозреваемых. Также сообщается о задержании трёх человек.

Из-за риска теракта усилены меры безопасности в аэропорту Штутгарта (столица Баден-Вюртемберга).

Ранее Лайф писал, что в аэропорту Штутгарта ужесточили меры безопасности из-за попыток шпионажа.