Один человек погиб и 9 ранены после наезда легковушки на остановку в Германии

В результате наезда машины на остановку в городе Реклингхаузен скончалась женщина, ещё девять человек получили ранения. Инцидент произошёл 20 декабря во второй половине дня, сообщает агентство Reuters.

Das gesamte Ausmaß der Zerstörung: Noch immer sind Experten der Spurensicherung vor Ort und nehmen Proben. @BILD_Ruhrgebiet #Recklinghausen pic.twitter.com/rsBKMCqB3J — Celal Çakar (@CelalCakar_) 20 декабря 2018 г.

По предварительным данным, водитель автомобиля, который также пострадал в результате столкновения, пытался совершить суицид.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.