Один человек погиб и 9 ранены после наезда легковушки на остановку в Германии

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Один человек погиб и 9 ранены после наезда легковушки на остановку в Германии

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В результате наезда машины на остановку в городе Реклингхаузен скончалась женщина, ещё девять человек получили ранения. Инцидент произошёл 20 декабря во второй половине дня, сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, водитель автомобиля, который также пострадал в результате столкновения, пытался совершить суицид.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

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