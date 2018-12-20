Один человек погиб и 9 ранены после наезда легковушки на остановку в Германии

В результате наезда машины на остановку в городе Реклингхаузен скончалась женщина, ещё девять человек получили ранения. Инцидент произошёл 20 декабря во второй половине дня, сообщает агентство Reuters.
Das gesamte Ausmaß der Zerstörung: Noch immer sind Experten der Spurensicherung vor Ort und nehmen Proben. @BILD_Ruhrgebiet #Recklinghausen pic.twitter.com/rsBKMCqB3J— Celal Çakar (@CelalCakar_) 20 декабря 2018 г.
По предварительным данным, водитель автомобиля, который также пострадал в результате столкновения, пытался совершить суицид.
Auto rast in Recklinghausen in Bushaltestelle – ein Toter https://t.co/GldGh2PcO9 pic.twitter.com/QYo9KIQ3B1— ❌ ShadowBanned-QFD #Vertrauensfrage (@FrankieTheVoice) 20 декабря 2018 г.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
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