"Бесовские силы". Депутат Рады рассказал, почему подрались парламентарии

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич назвал причину драки парламентариев. По мнению политика, в народных избранников вселились "бесовские силы".

Шуфрич объяснил, что его однопартийцев возмутило, что многие депутаты занимаются "кнопкодавством" — голосованием за отсутствующих коллег.

— Мы показали это спикеру (Верховной рады. — Прим. Лайфа) Парубию и ожидали адекватной реакции согласно регламенту, но он апеллировал к тому, что ему ближе, — бесовским силам, — приводит слова Шуфрича канал NewsOne.

Напомним, ранее Лайф сообщал о драке в Верховной раде между представителями "Оппозиционного блока" и "Народного фронта". Инцидент произошёл после голосования за законопроект, по которому УПЦ МП будет переименована с указанием на её принадлежность к России.