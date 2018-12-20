Бывший муж Бузовой прокомментировал слухи о своём уходе из "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что, несмотря на появившиеся в ряде СМИ слухи о его уходе из команды в зимнее трансферное окно, менять клуб не собирается.

— То, что пишут, неправда. Я никуда не ухожу. По крайней мере я об этом ничего не знаю, — цитирует экс-мужа певицы Ольги Бузовой sport24.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие лишь в семи поединках, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, цвета "Локомотива" Дмитрий Тарасов защищает с 2010 года.