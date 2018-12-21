Туристическая виза в США подорожает для россиян почти вдвое

Стоимость визы в США для россиян возрастёт с 1 января 2019 года, сообщили на сайте Посольства РФ в Вашингтоне.
По данным ведомства, речь идёт о многократной визе сроком до трёх лет — и туристической, и деловой.
Чтобы её получить, нужно будет заплатить дополнительный сбор в размере 143 доллара. Эту сумму можно внести не только в американской валюте, но и в рублях. Таким образом, стоимость документа увеличится со 160 до 303 долларов.
Отмечается, что новый сбор ввели на условиях "взаимности": такой же платят граждане США, оформляя визы в Россию.
Кроме того, теперь получить многократную визу можно будет только после собеседования.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени