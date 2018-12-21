Туристическая виза в США подорожает для россиян почти вдвое

Стоимость оформления резко взлетит из-за нового сбора за выдачу визы, введённого по принципу "взаимности" — то есть потому, что такой же сбор берёт с американцев РФ.

Стоимость визы в США для россиян возрастёт с 1 января 2019 года, сообщили на сайте Посольства РФ в Вашингтоне.

По данным ведомства, речь идёт о многократной визе сроком до трёх лет — и туристической, и деловой.

Чтобы её получить, нужно будет заплатить дополнительный сбор в размере 143 доллара. Эту сумму можно внести не только в американской валюте, но и в рублях. Таким образом, стоимость документа увеличится со 160 до 303 долларов.

Отмечается, что новый сбор ввели на условиях "взаимности": такой же платят граждане США, оформляя визы в Россию.

Кроме того, теперь получить многократную визу можно будет только после собеседования.