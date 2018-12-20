Порошенко объявил о переброске войск к берегам Чёрного и Азовского морей

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Чёрного и Азовского морей.

— Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Чёрного морей, — передаёт слова Порошенко его пресс-служба.

Напомним, ранее секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о "новом проходе украинских кораблей через Керченский пролив". В МИД России слова Турчинова уже назвали безответственным объявлением провокации.