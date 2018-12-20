Порошенко объявил о переброске войск к берегам Чёрного и Азовского морей

Читайте также

Порошенко объявил о переброске войск к берегам Чёрного и Азовского морей

497

Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Чёрного и Азовского морей.

— Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Чёрного морей, — передаёт слова Порошенко его пресс-служба.

Напомним, ранее секретарь Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о "новом проходе украинских кораблей через Керченский пролив". В МИД России слова Турчинова уже назвали безответственным объявлением провокации.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×