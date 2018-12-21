Учёные объяснили, почему дарить подарки приятнее, чем получать

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Учёные объяснили, почему дарить подарки приятнее, чем получать

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Приносящие радость другим людям намного счастливее тех, кто лишь принимает подарки, уверены американские учёные. Об этом пишет Association for Psychological Science.

В рамках эксперимента исследователи в течение пяти дней вручали нескольким людям по пять долларов. Часть испытуемых они просили тратить эти деньги на одну и ту же вещь, других — дарить их одним и тем же людям.

Затем учёные попросили их поделиться своими эмоциями. В итоге те, кто тратил деньги на себя, признались, что к концу теста им это уже надоело. А вот дарители заверили, что их ощущение счастья от доброго поступка ничуть не уменьшилось.

По мнению авторов исследования, всё дело в том, что получающие подарки постоянно их сравнивают, в то время как для дарящих каждое доброе дело —уникальное событие.

Кроме того, благотворительность радует, поскольку улучшает репутацию и укрепляет чувство собственной значимости.

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