Трамп раскритиковал сенатора, высказавшегося против вывода войск США из Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп ответил на критику сенатора-республиканца Линдси Грэма, назвавшего вывод войск из Сирии ошибкой.

На своей странице в "Твиттере" президент США удивился тому, что сенатор высказался против экономии миллиардов долларов и жизней американских солдат.

— Зачем мы сражаемся за нашего врага, Сирию, оставаясь там и уничтожая ИГИЛ* ради неё, России, Ирана и других находящихся там стран? Пришло время сосредоточиться на нашей стране и привезти нашу молодёжь домой, где ей и следует быть! — написал президент.

Ранее Линдси Грэм заявил, что решение вывести военный контингент из Сирии повлечёт за собой "разрушительные последствия", которые затронут не только Соединённые Штаты, но и весь остальной мир.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.