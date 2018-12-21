Средняя зарплата учителей в Москве превышает 107,5 тыс. рублей

Средняя зарплата московского учителя в 2018 году составила 107,6 тысячи рублей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

— Мы всё реже сталкиваемся с какими-либо жалобами по поводу низких зарплат. Так, за 11 месяцев 2018 года средняя месячная зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысячи рублей, — передаёт "Интерфакс" слова Калины.

Чиновник также отметил, что все столичные школы получают одинаковую финансовую поддержку.

Напомним, в 2016 году средняя зарплата московского учителя составляла 77,6 тысячи рублей, а в 2017-м — 85,9 тысячи рублей.