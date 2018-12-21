"Вынуждены нянчиться". Песков назвал причины поддержки США Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что поддержка Вашингтоном лидера Незалежной Петра Порошенко связана с тем, что США вложили много денег в переворот на Украине.

— К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции. Слишком много денег вложено в переворот на Украине, — заявил Песков.

Он также отметил, что вложения американской стороны в Порошенко должны "принести какие-то дивиденды", однако пока это не выходит.

— Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил, — добавил пресс-секретарь главы государства в программе "Большая игра" на Первом канале.

Также Песков рассказал, что в сложившейся ситуации перед грядущими выборами лидеру Незалежной необходимо "любыми способами нарабатывать себе рейтинг", который сейчас ниже, чем у других кандидатов на президентский пост.

При этом, по мнению Пескова, Порошенко для получения политических баллов будет и в дальнейшем идти на обострение отношений с Москвой, а "Вашингтон будет закрывать глаза на реальное положение дел".