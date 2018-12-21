"Неслыханная вещь". Песков осудил звонок Помпео главе "новой" украинской церкви

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разговор госсекретаря США Майка Помпео с главой "новой" автокефальной церкви на Украине.

— Это беспрецедентное явление. Такое политико-дипломатическое вмешательство в межцерковные отношения — вещь доселе невиданная и неслыханная, — сказал он в эфире Первого канала.

Песков добавил, что история мировой дипломатии до сих пор не знала подобных случаев.

Как ранее писал Лайф, госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой недавно образованной "независимой" церкви на Украине митрополитом Епифанием. Он призвал уважать право граждан страны исповедовать веру по собственному выбору.