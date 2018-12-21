Песков: РФ надеется убедить Турцию и Израиль признать Крым российским

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется со временем убедить Турцию и Израиль признать права Крыма на воссоединение с Россией.

По словам Пескова, пока ни турецкая, ни израильская сторона "по-прежнему не готовы согласиться" с доводами Москвы в вопросе воссоединения полуострова с РФ.

— Но мы надеемся, что со временем нам удастся убедить наших партнёров и в Турции, и в Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, которое было сделано крымчанами несколько лет назад, — сказал представитель Кремля в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

При этом Песков отметил схожесть интересов Москвы, Анкары и Тель-Авива по многим вопросам, в том числе "взаимодействие, которое осуществляется в сирийских делах".

В то же время пресс-секретарь президента России добавил, что имеются "определённые вопросы, где наши позиции расходятся".