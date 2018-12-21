Песков: Окружение Трампа не готово объективно взглянуть на керченский инцидент

В окружении президента США Дональда Трампа нет людей, готовых объективно взглянуть на инцидент в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— К сожалению, сейчас в Вашингтоне практически нет людей, которые могут, готовы и хотят давать трезвую оценку тому, что происходит между Америкой и Россией, — рассказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в окружении американского лидера нет ни одного человека, который может представить "хотя бы двоякую версию произошедшего" или посоветовать Трампу встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы лично обсудить обстоятельства случившегося.