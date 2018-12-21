"Возьмём под прицел". Песков прокомментировал слова Путина о выходе США из ДРСМД

Пресс-секретарь президента напомнил, что это решение Вашингтон может использовать, чтобы разместить свои ракеты в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что России придётся принять адекватные меры для обеспечения своей безопасности, если США разместят свои ракеты в европейских странах.

Так в эфире программы "Большая игра" на Первом канале Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина об угрозе ядерной войны и о том, что эту опасность недооценивают.

Песков объяснил, что речь шла о возможных последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что это даёт Вашингтону возможность разместить эти ракеты в Европе так же, как в годы холодной войны.

— Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведёт к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмёт эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом, — заявил Песков.