Криминального авторитета из России приговорили в США к 45 годам тюрьмы

Российский криминальный авторитет Ражден Шулая приговорён в США к 45 годам тюремного заключения. Его признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и связях с организованной преступностью.

— Судья Лоретта Преска приговорила вора в законе Раждена Шулаю к 45 годам тюрьмы, — приводит ТАСС сообщение прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Шулая должен будет выплатить 550 тысяч долларов компенсации за нанесённый ущерб. Также его приговорили к конфискации имущества на сумму более двух миллионов долларов.

Напомним, криминальный авторитет был задержан летом 2017 года в штате Невада. В то же время прокуратура предъявила обвинения более чем 30 уроженцам бывшего СССР, в том числе Шулае, в связях с организованной преступностью.