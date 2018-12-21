Помпео рассказал, как принималось решение Трампа о выводе войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что президент Дональд Трамп принял решение вывести войска из Сирии после консультации со многими высокопоставленными чиновниками, включая самого Помпео.
— Это решение, которое было принято в рамках обширных консультаций между чиновниками высшего звена, включая меня, с президентом, — сообщил госсекретарь в эфире радиостанции WTNT.
Напомним, ранее Трамп заявил, что "США победили ИГИЛ*" и у американских войск больше нет причин находиться на территории Сирии. Позже Пентагон подтвердил информацию о начале вывода военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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