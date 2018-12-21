Ошибка вышла. Amazon переслала 1700 записей чужих разговоров случайному человеку

В Германии пользователь Amazon сообщил о получении 1700 записей личных разговоров владельца другого устройства. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошёл после того, как он обратился в компанию с просьбой предоставить отчёт о его собственных действиях, перемещениях и покупках. Получив ссылку на архив, гражданин обнаружил 1700 записей личных разговоров другого пользователя, записанных голосовым помощником.

Обратившись в компанию с сообщением об утечке данных, пользователь не получил никаких комментариев.

Позднее представитель Amazon выступил с заявлением, в котором отметил, что в данном случае клиент столкнулся "с единичным случаем человеческой ошибки".

Он также добавил, что компания примет меры с целью предотвратить подобное в будущем.