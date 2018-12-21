Известного журналиста Spiegel уволили за фейковые статьи

Автор нашумевших журналистских расследований признался, что не только выдумывал яркие подробности, но и писал о несуществующих героях.

Лауреата многих журналистских премий корреспондента газеты Der Spiegel Клааса Релотиуса уличили в сочинении фейковых статей. Об этом написало само издание.

Автор сознался, что использовал фантазию для 14 своих материалов. В редакции подчеркнули, что многие из них получили мировое признание и отмечены наградами.

В частности, сообщается, что выдумками полны статьи "Последний свидетель" — об американце, который присутствовал на казни, "Дети львов" — о мальчиках, похищенных боевиками, и "Номер 440" — об узниках Гуантанамо.

Обман обнаружил коллега Релотиуса Хуан Морено. Он встретился с двумя людьми, которых журналист многократно цитировал в статье, и выяснил, что автор с ними никогда не виделся.

Коллеги и руководители Релотиуса заявили, что удручены его нечестностью, и назвали произошедшее самым низким падением издания за всю его 70-летнюю историю.

33-летний журналист пришёл работать в Der Spiegel в 2011 году. С тех пор он написал около 60 статей.