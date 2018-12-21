Трамп: Глава Пентагона уйдёт в отставку в феврале

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдёт в отставку в конце февраля.

Трамп также пообещал в скором времени назвать имя его преемника.

— Генерал Джеймс Мэттис уйдёт в отставку в конце февраля после двух лет службы в моей администрации в качестве министра обороны, — написал глава Белого дома.

При этом президент США отметил заслуги Мэттиса и поблагодарил его за службу.