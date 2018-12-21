Трамп: Глава Пентагона уйдёт в отставку в феврале

Читайте также

Трамп: Глава Пентагона уйдёт в отставку в феврале

106

Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдёт в отставку в конце февраля.

Трамп также пообещал в скором времени назвать имя его преемника.

— Генерал Джеймс Мэттис уйдёт в отставку в конце февраля после двух лет службы в моей администрации в качестве министра обороны, — написал глава Белого дома.

При этом президент США отметил заслуги Мэттиса и поблагодарил его за службу.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×