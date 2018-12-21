В ФБР обвинили Китай в попытках сместить США с позиции ведущей сверхдержавы

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В ФБР обвинили Китай в попытках сместить США с позиции ведущей сверхдержавы

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Фото: © Flickr/Jc Olivera

Глава ФБР Кристофер Рэй рассказал, что Китай пытается "сместить США с позиции ведущей сверхдержавы".

— Проще говоря, цель Китая — заменить США как ведущую в мире сверхдержаву, и для этого они используют незаконные методы, — передаёт слова Рэя NBC News.

Директор ФБР также отметил, что Китай использует "расширяющийся арсенал незаконных методов", и обвинил Пекин в хакерских атаках и хищении "сотен гигабайтов" информации об избирательных процессах.

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