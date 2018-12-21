На шахте в Чехии один человек погиб из-за взрыва метана

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На шахте в Чехии один человек погиб из-за взрыва метана

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Фото: © Pixabay/hangela

Один человек погиб и десять получили ранения из-за взрыва метана на шахте на северо-востоке Чехии. Отмечается, что судьба ещё десяти человек в настоящий момент неизвестна.

— Все работы на шахте остановлены, предпринимаются меры для подъёма людей на поверхность, — передаёт РИА "Новости" слова представителя компании, которая владеет шахтой.

Чешское ТВ также сообщает, что, по неофициальным данным, при взрыве погибло пять человек.

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