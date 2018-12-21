"Президент — прагматик". Песков заявил, что Путину не близка философия Хаммурапи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва часто отвечает асимметрично на недружественные шаги со стороны иностранных партнёров.

— Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту. Президент — он прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних, — заявил Песков в эфире Первого канала.

По его словам, со стороны России "иногда более экономичными и не менее действенными являются ответы асимметричные", а в плане их выработки Москва "себя ждать не заставляет".

Напомним, Хаммурапи — вавилонский царь, который правил в 1792–1750 годах до нашей эры. При нём создали важнейший свод законов Месопотамии, с закреплённым принципом талиона — "око за око, зуб за зуб".

Как писал Лайф, в ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин отверг возможность задержания иностранцев в ответ на аресты граждан РФ за рубежом. По мнению Путина, принцип "око за око" в этой сфере недопустим.