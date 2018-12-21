Полицейским разрешат вскрывать машины при угрозе для жизни людей

Кроме того, правоохранители смогут проникать в авто, если в нём заперся преступник.

Полиции планируют предоставить возможность вскрывать автомобиль, если в нём без присмотра оставили младенца, а также если водителю или пассажиру грозит смертельная опасность. Об этом пишет ТАСС.

— Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нём заблокировалось лицо, совершившее преступление, — заявили в МВД.

Сообщается, что это предусмотрено подготовленными поправками в закон "О полиции". Согласно документу, правоохранителям разрешат также взламывать двери квартир и домов, если в них скрывается подозреваемый в преступлении.

Кроме того, предполагается, что стражи порядка смогут досматривать тех, кого подозревают в краже.