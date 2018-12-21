США будут наблюдать с Аляски за действиями России в Арктике

ВМС США планируют развернуть на Алеутских островах патрульные противолодочные самолёты, чтобы следить за действиями России в Арктике.

По словам секретаря ВМС Ричарда Спенсера, такие меры необходимы в связи с увеличением военного присутствия России в Арктике.

— Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману, — приводит слова Спенсера The Daily Express.

Напомним, ранее США отказались проводить учения в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи в случае поломки единственного тяжёлого ледокола страны.