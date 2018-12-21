"Доверяй, но проверяй". Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода войск США из Сирии.
— Доверяй, но проверяй. Давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем, — передаёт слова дипломата РИА "Новости".
Небензя также отметил, что ранее подобные заявления "приводили лишь к усилению американского присутствия".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с "победой США над ИГИЛ*" у американских войск больше нет причин находиться на территории Сирии.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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