"Доверяй, но проверяй". Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии

По его словам, ранее подобные заявления Вашингтона "приводили лишь к усилению американского присутствия".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода войск США из Сирии.

— Доверяй, но проверяй. Давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем, — передаёт слова дипломата РИА "Новости".

Небензя также отметил, что ранее подобные заявления "приводили лишь к усилению американского присутствия".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с "победой США над ИГИЛ*" у американских войск больше нет причин находиться на территории Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.