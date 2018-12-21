Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса

Американский журнал Forbes опубликовал список стран, где лучше всего вести бизнес. Победителем оказалась Великобритания.

Как отметили составители рейтинга, "несмотря на неопределённость с Brexit, Великобритания второй год подряд занимает первое место по мощности своих трудовых ресурсов, инновациям и отсутствию бюрократии".

На вторую строчку журнал поставил Швецию, на третью — Гонконг. Также в топ-10 попали Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Что касается России, она расположилась в рейтинге на 55-м месте.