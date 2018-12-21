Модернизированные Ту-160М2 в ближайшее время поступят на вооружение ВВС России

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Модернизированные Ту-160М2 в ближайшее время поступят на вооружение ВВС России

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Модернизированные бомбардировщики Ту-160М2 в ближайшее время поступят в российские войска. Об этом сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

— В ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолёты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками, — рассказал Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".

Военачальник также отметил, что благодаря модернизации срок эксплуатации самолётов продлится на 45–50 лет.

Напомним, сборка первого Ту-160М2 началась летом 2017 года на Казанском авиационном заводе. Новый самолёт получил новейшие спутниковые навигационные системы, радиотехнические системы ближней навигации, системы воздушных сигналов и другие системы.

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