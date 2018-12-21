В Китае отвергли обвинения США в шпионаже

Министерство иностранных дел Китая решительно отвергло обвинения Вашингтона в шпионаже. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что МИД страны потребовал оправдать граждан Чжу Хуа и Чжан Цзяньго, которые, по мнению американской стороны, действовали по указанию спецслужб.
Представители МИД также заявили, что Китай никогда не занимался подобной деятельностью и не пытался похитить конфиденциальную информацию.
Отмечается, что обвинения США нашли поддержку у Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.
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