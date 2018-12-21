Пушков заявил о возвращении к холодной войне из-за выхода США из ДРСМД

Сенатор прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина об одной из главных угроз для человечества — ядерной войне.

Сенатор Алексей Пушков рассказал, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности напомнило ему середину 80-х.

— Тогда с западной стороны на нас смотрели сотни ракет, с нашей также были нацелены ракеты в сторону Запада. Тот кризис породил большой страх ядерной войны в Европе, — сказал Пушков в интервью "Известиям".

Также сенатор добавил, что тревожные события тех лет привели к появлению движений борцов за мир и отказу от ракет средней дальности. Сейчас же, по мнению сенатора, Вашингтон отвергает договор, который заключали Рейган и Горбачёв.