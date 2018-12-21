В ноябре жители России стали чаще покупать шоколад и воду

В ноябре россияне стали чаще покупать воду и шоколад. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования холдинга "Ромир".

По информации компании, индекс "кофе с молоком", который отражает динамику цен и объёмы покупок россиянами кофе, шоколада, воды и молока, в прошлом месяце увеличился на 4,1%.

Больше всего этому поспособствовало увеличение спроса на шоколад на 9,2%. На втором месте идёт вода — её покупки возросли на 7,2% по сравнению с октябрём. При этом на 5,3% увеличилась и стоимость воды.

Также отмечается, что кофе в этом месяце россияне покупали на 1,6% больше, чем в прошлом месяце, а молоко — на 0,6% меньше.