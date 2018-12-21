И даже в бане! Социологи рассказали об отдыхе россиян на новогодних корпоративах

После опроса 500 сотрудников отечественных компаний выяснилось, что чаще всего они отдыхают в ресторане.

Социологи выяснили, какие варианты корпоративных вечеринок предпочитают в российских компаниях, пишет РИА "Новости".

Они опросили сотрудников 500 предприятий из 180 населённых пунктов страны. Выяснилось, что самым популярным форматом является банкет в ресторане. Так поздравляют своих сотрудников с наступающим на каждом втором отечественном предприятии.

Пятая часть работодателей устраивает праздник в офисе. Все остальные способы повеселиться с коллегами выбирают лишь немногие организации: 6% идут в боулинг, на квест, в баню или на спортивное мероприятие. Всего 3% отмечают праздник поездкой за город.