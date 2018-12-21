США будут возвращать нелегальных мигрантов на территорию Мексики

США будут возвращать нелегалов, пересекающих американо-мексиканскую границу, обратно в Мексику. Об этом сообщила министр внутренней безопасности страны Кирстен Нильсен.

— Лица, прибывающие или попадающие на территорию США из Мексики нелегально и без должных документов, могут быть возвращены в Мексику на время рассмотрения иммиграционного дела, — приводит слова Нильсен РИА "Новости".

Министр также отметила, что иностранцев, пытающихся попасть на территорию США, чтобы добиться убежища, больше не будут пускать в страну, поскольку "они часто пропадают до того, как суд рассмотрит их обращение".