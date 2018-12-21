В Волынской области Украины запретили произведения российской культуры

Волынский областной совет решил присоединиться к объявленному Киевом бойкоту всего русского и российского, пишут "Украинские новости". Сообщается, что депутаты запретили на территории региона любой "культурный продукт" на русском языке.

— Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины, — говорится в тексте вынесенного ими решения.

Облсовет поручил местной администрации провести с жителями "разъяснительную работу".

Как ранее писал Лайф, в начале декабря фильмы и песни на русском объявили вне закона в Ивано-Франковской области. Кроме того, на Украину запретили ввозить бельгийскую вакцину от ветрянки — из-за того, что она была упакована в России.